Alimentation : la filière viande se réinvente grâce aux circuits courts

Les consommateurs souhaitent se rapprocher des éleveurs. L'une d'eux, Anaëlle Bonamy reçoit chez elle un colis contenant six kilos de viande de race charolaise, envoyée par un producteur. Elle l'a commandé sur la plateforme Grutto.com, qui met en relation les éleveurs et les consommateurs. Son colis coûte une centaine d'euros. Depuis quelques mois, elle et son compagnon ont changé leurs habitudes de consommation. Ils mangent moins de viande rouge, mais de meilleure qualité. "Je préfère aller acheter dans un endroit où je sais d'où la viande vient plutôt qu'au supermarché, en industriel", confie-t-elle.

Une plateforme lancée aux Pays-Bas

Anaëlle Bonamy a pu choisir une des vaches de Sébastien Parot, qui élève des charolaises à Grenouillac (Creuse). Il a déjà vendu deux vaches via le site, lancé il y a sept ans aux Pays-Bas. L'animal est tué seulement quand toutes les parties de la viande sont achetées. Grâce à ce système, l'éleveur gagne aujourd'hui environ 80 euros de plus par bête. Berend Te Voortwis, l'entrepreneur néerlandais à l'origine de la plateforme, s'est implanté en France il y a deux mois et travaille avec six éleveurs français. "Nous devons payer plus pour prendre conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on achète et de ce qu'on mange", assure ce dernier.

