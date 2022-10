Alimentation : face à la sécheresse, certaines AOP vont être assouplies jusqu'au printemps

Les cahiers des charges de plusieurs Appellations d'origine protégées (AOP) et Label Rouge sont assouplis jusqu'au printemps 2023. La sécheresse et les règles d'alimentation des bêtes son devenues impossible à concilier pour les éleveurs.

Le Munster, le Bleu d’Auvergne, la Fourme d’Ambert, le Brocciu corse, ou encore l’agneau du Quercy... La sécheresse oblige nos AOP et nos produits "Label Rouge" à être moins exigeants. Sur les plateaux vosgiens et du Massif Central, les sols sont trop secs, l'herbe est jaunie et ne pousse pas assez. Les éleveurs doivent donc acheter du foin, du fourrage venant d'autres départements, pour nourrir les bêtes.

>> Alimentation : le problème des Appellations d'origine protégées (AOP) au niveau mondial

Sauf que pour conserver l'AOP, l'Appellation d'origine protégée, des règles strictes doivent être respectées. Elles viennent d'être un peu assouplies jusqu'au printemps. Jusqu'à 20% de l'alimentation des vaches peut maintenant venir d'ailleurs pour la production de Munster, en Alsace, de Fourme d'Ambert et de Bleu d'Auvergne.

Le temps minimum passé dans les pâturages est même réduit pour le Bleu des Causses, dans l'Aveyron.

Un producteur d'agneau du Quercy, non loin, peut lui élever ses animaux dix jours de plus sans craindre de perdre son Indication géographique protégée (IGP).

Ces cahiers des charges ont été établis bien avant les épisodes de sécheresse que connaît la France. "Il va falloir revoir ces règles", prévient le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, au risque de devoir les assouplir systématiquement tous les ans.