Alimentation : face à l'inflation, les Français se tournent vers la cueillette

Avec l'inflation, de nombreuses familles se laissent tenter par la cueillette de fruits directement dans une ferme. "Là, on a plus de deux kilos à un prix raisonnable", commente un père de famille. "Le goût n'a rien à voir avec un supermarché, et puis, niveau tarif, dès qu'on les cueille nous-même, forcément, il n'y a pas la main d'œuvre, c'est tout bénef'", ajoute une femme. Avec l'augmentation des fruits et légumes, une ferme propose plus de 50 variétés de produits du jardin. "Pour une famille de six, c'est important", assure une mère de famille.

Une meilleure connaissance du produit

Le circuit court a trouvé son public. "Les gens en ayant ce sentiment de venir à la source, directement dans le champ, on ne peut pas faire plus court. Ça a un intérêt sur la qualité, sur le prix et sur la connaissance de ce qu'on mange", affirme Thibault Cozon, agriculteur-maraîcher à la cueillette du Plessis-Chanteloup-en-Brie (Seine-et-Marne). La fréquentation de la cueillette a augmenté de 5 % en un an.