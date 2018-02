Alimentation : des résidus de pesticides dans vos fruits et légumes

Les chiffres proviennent de la répression des fraudes. Entre 2012 et 2016, l'organisme a passé au crible 19 fruits et 33 légumes vendus sur les étales français. Résultat, des résidus de pesticides ont été retrouvés dans plus de sept fruits sur 10 et quatre légumes sur 10. "On peut rien faire, tous les fruits et légumes ont quelques choses", note une femme sur un marché parisien ce mardi 20 février.

Des productions plus touchées que d'autres

Dans le détail, certaines productions sont nettement plus touchées que d'autres. Champion toutes catégories pour les fruits : le raisin, 89% des échantillons testés contiennent des résidus de pesticides. Suivent les clémentines, les cerises, les pamplemousses et les fraises. À l'opposé, les kiwis et les avocats sont ceux qui en contiennent le moins. Pour les légumes, le céleri branche est le plus touché devant les herbes fraîches, les endives, le céleri-rave et la laitue. À noter que 2,7% des fruits et 3,5% des légumes analysés présentent des taux de résidus de pesticides supérieurs aux limites autorisées.