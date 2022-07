Alimentation : à Nice, les commerçants s'inquiètent de la pénurie de pois chiches

Après la pénurie d'huile et de moutarde, les pois chiches deviennent une denrée rare, samedi 16 juillet. A Nice, on s'inquiète des répercussions sur la production de la légendaire Socca.

À Nice (Alpes-Maritimes), la Socca, une galette dorée tendre et croustillante, fait le bonheur des consommateurs. Elle pourrait toutefois disparaître. Avec la guerre en Ukraine et sous les effets du réchauffement climatique, une pénurie de pois chiches est annoncée. "On travaille comme dans le temps, et ce n'est pas demain qu'on va changer la recette. Pas de pois chiches, pas de Socca", confie Sophie Mekersi, une vendeuse.

La production mondiale a chuté de 20%

Ici, on respecte les traditions : un four à bois, de l'huile d'olive, de l'eau, du sel, et surtout de la farine de pois chiches. Dans cette cuisine, on en utilise plus de 20 kg par jour. En France, 8 000 hectares sont utilisés pour la culture de ce légume sec. La totalité se concentre près de la Méditerranée, dans une exploitation varoise. Jules Rebuffel produit deux tonnes de pois chiches par an. "Il lui faut de l'eau, du soleil, et de la chaleur", explique-t-il. Une fois triés, les grains sont vendus sur des marchés provençaux. Sur le long terme, les récoltes françaises ne seront pas suffisantes pour répondre aux besoins. La production mondiale a chuté de 20%, et les prix s'envolent.