Algues, crabes, perruches : ces espèces exotiques trop envahissantes mettent la biodiversité en danger

La biodiversité est en danger, ce constat nous le faisons depuis de nombreuses années. Le changement climatique et la pollution font partie des causes majeures. Parmi elles, plus étonnant : les espèces exotiques envahissantes. Il peut s’agir non seulement de plantes invasives, mais encore de crustacés, comme c’est le cas avec le crabe bleu.

À Honfleur (Calvados), un particulier a fait appel à une brigade d’intervention. Au fond de son jardin, une mare est colonisée par une plante brésilienne, une sorte d’herbier aquatique très dense acheté il y a plusieurs années en magasin. "La plante est vendue en jardinerie pour ses capacités oxygénantes, sauf que c’est l’effet totalement inverse, puisque quand elle va avoir colonisé totalement la mare, il n’y aura plus de photosynthèse qui sera possible pour les algues présentes dans la mare, et donc il va y avoir une asphyxie du milieu", explique Rémi Mandra, membre de la brigade normande "Espèces exotiques envahissantes".





Les espèces exotiques n’ont pas de prédateurs



La Myriophylle du Brésil est une espèce exotique envahissante, le genre de plante vendue pour des aquariums ou des petits bassins, et qui prolifère si on n’y prête pas attention. Ainsi, un cours d’eau est entièrement tapissé d’une autre plante invasive venue de Nouvelle-Zélande. Sous l’eau, la densité est telle que la vie s’éteint peu à peu. "C’est déjà une situation tellement importante qu’on ne peut plus rien faire au niveau manuel", indique Jean-François Dufaux, conservateur des espaces naturels de Normandie. Le ragondin d’Amérique du Sud, comme les écrevisses, de Louisiane en Camargue ou les frelons asiatiques, sont bien sous nos latitudes et n’ont pas de prédateurs. C’est ce qu’on appelle une espèce exotique invasive.