Agriculture : une récolte prometteuse pour l’huile d’olive de Nice

Au cœur de l'oliveraie de La Trinité, près de Nice (Alpes-Maritimes), c’est l’heure de la récolte. Les branches sont chargées d’olives : 200 kilos sont ramassés rien que dans un arbre. “C’est une récolte exceptionnelle par la quantité et par la qualité des olives. Ça va aller du vert, au jaune, au lit de vin, au noir”, explique un oléiculteur. Il se dit soulagé : après une année 2020 catastrophique, la saison promet d’être belle.

1 300 oliviers

Dans cette oliveraie de 1 300 oliviers plusieurs fois primées, on produit la Caillette, une appellation d’origine protégée. Avec les récoltes abondantes, le moulin tourne à plein régime. La couleur et la texture donnent une première indication, mais il faut deux heures de repos avant de pouvoir la goûter. Et la récolte se poursuit pour encore un mois. Dans les Alpes-Maritimes, c'est toute la filière oléicole qui a retrouvé le sourire.

