Agriculture : une année 2021 catastrophique pour les producteurs de vin

Les conditions météorologiques ont été des plus cruelles pour les agriculteurs et viticulteurs en 2021. En Gironde, sur un vignoble à Podensac, la température est descendue jusqu’à -7°C en avril. En conséquence, près de 90% de la production pourrait être perdue. "Les premières branches de vigne ont été gelées, maintenant on compte les raisins", déplore Marie-Hélène Lévèque, copropriétaire du Château Chantegrive. Cette dernière cherche à utiliser les importants stocks existants des cuvées précédentes pour compenser. "Quand vous avez un marché, vous êtes obligé de le fournir, sinon la place est prise par quelqu’un d’autre et c’est difficile de la retrouver", poursuit cette dernière.

Le mildiou attaque les vignes

En Alsace, dans le Haut-Rhin, le mildiou a été dévastateur. Ce champignon qui attaque les vignes a été favorisé par des pluies abondantes en été. Dans un vignoble de Soultz-Haut-Rhin, aucun des 18 hectares n’a été épargné. Les meilleures grappes ont été touchées, ce qui rendra impossible de produire et de vendre la cuvée la plus chère. Le ministère de l’Agriculture estime que la récolte pourrait subir une baisse de 24 à 30% cette année, du jamais vu depuis 45 ans.