Agriculture : quand les sols renaissent

Tout est bio. Les légumes viennent presque sans effort dans la main du maraîcher. Florent Lelu n'utilise aucun produit phytosanitaire. Il plante ses poireaux en rangs serrés pour limiter les mauvaises herbes. Avant d'être maraîcher, il a fait des études scientifiques. Il est spécialiste des sols et compte sur ses alliés naturels, les vers de terre. "Ils vont aérer le sol, ils vont intégrer la matière organique dans le sol et ils vont donc améliorer la fertilité des sols. C'est sur ces trois actions-là qu'on va essayer de travailler pour que les vers de terre soient au mieux sur nos sols, et les fertilisent", explique Florent Lelu.

Chez eux, tout est bio

Cette parcelle de 1 hectare appartient à Céline Martin-Min et sa famille. C'est leur deuxième saison de culture. Au programme : fraises, rhubarbe, céleri. Chez eux, tout est bio. "On est une ferme qui aime bien essayer de nouvelles choses, on a à peu près 80 variétés de légumes qui sont plantées, ce qui est colossal", explique Céline Martin-Min.

