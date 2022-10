Agriculture : pour l'ingénieure agronome Estelle Le Guern, il faut "revoir les politiques publiques"

Vendredi 14 octobre, le 19/20 s'installe en Bretagne pour une édition spéciale sur le dérèglement climatique. L'ingénieure agronome Estelle Le Guern, chargée de mission Eaux et Rivières de Bretagne, est présente en plateau pour parler de la nécessité de revoir nos modes de fonctionnement dans le domaine agro-alimentaire. Interrogée sur le cas d'un producteur de maïs, elle explique tout d'abord que "c'est vraiment la monoculture de maïs irrigué qui est à remettre en cause. Il faudrait diversifier les cultures, les associer à l'élevage et garder l'eau sur les champs, notamment par des haies".



"Pour 2050, les dés sont jetés "

"Le Giec nous le dit : pour 2050, les dés sont jetés. Il n'y aura certainement plus de monoculture de maïs, en tout cas en Sud-Ouest, il n'y aura plus de hêtre en Bretagne. Vraiment, ce sont tous nos repères agro-économiques et météorologiques qui sont à revoir", poursuit Estelle Le Guern. Pour elle, dans 50 ans, "ce qu'il va se passer pour nous, c'est que les étés qu'on a connus comme cette année vont devenir la norme, et il va falloir vraiment revoir nos modes de pensée, et revoir les politiques publiques", conclut Estelle Le Guern.