Agriculture : les producteurs de pommes subissent les conséquences du réchauffement climatique

France 3

Elle a juste ce qu'il faut d'acidité et de sucre. Reine des cuisines, la pomme des Alpes de Haute-Durance serait-elle menacée ? Froid, canicule, sécheresse... Dans un restaurant labellisé produits locaux, à Gap (Hautes-Alpes), le changement climatique inquiète. "On s'est retrouvés avec nos sources qui commençaient à se tarir. Chez nous, ce n'est jamais arrivé", confie Éric Rolland, chef cuisinier.



Des pommes vendues moins chères

Ces difficultés se constatent dès maintenant sur certains étals du marché de producteurs, à Gap. Avec seulement 200 arbres, l'arboriculteur Thierry Bumat vend ici toute sa récolte de pommes. "Cette année, je n'ai que deux variétés, la Topaz et l'Ariane. Comme elles ont manqué d'eau, elles sont beaucoup ouvertes et ce sont des calibres plus petits", explique-t-il à ses clients. Ces pommes de second choix doivent donc être vendues moins chères. En plus des aléas climatiques, la filière doit en plus gérer l'explosion des coûts de l'énergie. Sans aide, certains craignent de devoir tout simplement cesser la production de pommes des Alpes.