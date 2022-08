Agriculture : les premières récoltes de cornichons ont débuté en Picardie

Les Français consomment plus de 25 000 tonnes de cornichon par an. Le fruit vert est pourtant très peu produit dans l’Hexagone, puisque 80% viennent d’Inde. France Télévisions a rencontré de l’un des rares producteurs français, dans la Somme.

Le cornichon est un petit fruit vert, cueilli avant maturité. À Revelles (Somme), c'est l'heure de la récolte. Les saisonniers sont allongés face à la terre, les mains alertes. "C'est vraiment très peu commun. Généralement, soit c'est une machine qui fait tout le travail, soit on doit récolter à pied", note Axel Leclerc, ouvrier agricole. En plus de ses pommes, betteraves et pommes de terre, Simon Lenoir s'est lancé dans la production de cornichons biologiques.



Des millions de bocaux importés d'Inde

"C'est une culture qui, malheureusement avec le réchauffement climatique, peut bien s'acclimater en Picardie. Historiquement, elle était produite en Bourgogne en France", dit-il. Une fois cueillis, les cornichons sont lavés et triés. Plus ils sont petits, mieux c'est. "Le Graal, c'est l'extra-fin", note d'ailleurs Agathe Villefranche, agricultrice. Plongés dans du vinaigre, ils finiront ensuite dans l'un des 6 000 pots produits par l'exploitation française. Une goutte d'eau au milieu des millions de bocaux importés chaque année, notamment d'Inde.