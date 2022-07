Alimentation : crainte de pénurie pour les cornichons, mais retour de l’huile dans les rayons

La moutarde est un condiment que l’on peine à trouver dans nos supermarchés aujourd’hui, comme a pu le constater Gaspard de Florival, qui a dû se rendre dans plusieurs supermarchés pour en trouver, jeudi 28 juillet. "Les vendeurs nous l’ont dit, quand les magasins arrivent à en trouver, les produits partent très vite. Et quand il y en a, elle coûte plus cher que l'an dernier. +14 % pour ces pots de moutarde", explique-t-il. Des craintes sont aussi à prévoir sur les cornichons. "Difficile à croire, mais la France importe la majorité de ses cornichons, principalement d’Inde. Le pays est le premier producteur mondial avec trois récoltes par an. En 2018, 80 % des 60 millions de bocaux de cornichons vendus chaque année en France venaient d’Inde. Problème : l’Inde est victime d’une grave sécheresse et d’une canicule qui vont compromettre l’approvisionnement. Certains experts s’alarment. On pourrait manquer de cornichon dans les prochaines semaines dans nos magasins", explique Gaspard de Florival.



L’huile de tournesol de retour

En revanche, une bonne nouvelle pour l’huile de tournesol, qui revient petit à petit dans les rayons. "Là encore, la guerre en Ukraine, plus gros exportateur mondial d'huile de tournesol, avait complètement désorganisé le marché et ralenti les exportations. Mais depuis, les enseignes ont fini par en trouver chez d’autres fournisseurs, en Argentine ou en Turquie par exemple, parfois en payant le prix fort", rapporte le journaliste. Les rayons sont désormais pleins d’huile.