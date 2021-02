Agriculture : les Pépites de l’Aubrac, des pommes de terre d’exception

Les Pépites de l’Aubrac sont nées à Nasbinals (Lozère). Le chef Bernard Bastide souhaitait faire un aligot 100% lozérien, il ne lui manquait que les pommes de terre d’exception. "Ce sont vraiment des pépites et c’est fait par des gars qui ont cru au projet, qui sont des éleveurs aussi de race Aubrac, donc qui croient aussi en leur pays, ses valeurs et toutes les richesses du territoire", commente le cuisiner, également maire (SE) de la commune.

Les Lozériens sont les premiers clients

La culture de pommes de terre apporte un complément de revenus aux éleveurs. Une douzaine d’agriculteurs produisent aujourd’hui des Pépites, parmi lesquels Pierre Jacques. "C’est merveilleux, commente ce dernier. On n’a pas besoin de chercher loin ce qu’on peut produire juste à côté, et les gens se retrouvent à manger du naturel."

Les Lozériens jouent le jeu, et sont les premiers clients. "Ils sont prêts à aider les producteurs locaux en payant un petit peu plus s’il le faut, pour un produit dont ils connaissent la composition et la provenance", assure Amélie Fournier, de l’association des producteurs de pommes de terre de l’Aubrac. 70 tonnes de Pépites de l’Aubrac ont été récoltées en 2019, et deux fois plus cette année.

Le JT

Les autres sujets du JT