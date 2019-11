Agriculture : les ondes troublent-elles les élevages ?

C'est une épidémie qui a failli anéantir une exploitation agricole de Livarot, dans le Calvados. En 2014, les vaches deviennent subitement nerveuses, elles ne dorment plus et touchent à peine à leur abreuvoir. Un expert avance une cause : l'électricité. En plus de lignes à haute tension, ce serait une deuxième antenne-relais, toute proche, qui créerait un champ électromagnétique et des courants parasites. 70 bêtes sont mortes.

Un agriculteur a perdu 200 000 lapins en quatre ans

Le couple d'éleveurs a isolé le bâtiment pour canaliser l'électricité. Depuis, les problèmes ont disparu. En milieu rural, ces troubles électriques sont rares mais dévastateurs. Dans la Sarthe, un éleveur a perdu 200 000 lapins en quatre ans, soit la moitié de ses bêtes. Une mortalité qui coïncide selon l'éleveur au passage à la 4G. Depuis, son exploitation est en liquidation judiciaire. Alors, avec d'autres agriculteurs, ils ont lancé un recours judiciaire collectif.

