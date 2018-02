Agriculture : les bienfaits du froid

Un froid glacial s'est installé sur la France, les températures négatives bloquent les montées de sève dans les arbres, ce qui évite que les branches gèlent et cassent. Les arboriculteurs n'avaient pas prévu cette météo fin février pour tailler les arbres. "Quand on taille, la sève risque de geler. Quand ça gèle, le bois éclate, vous avez une blessure sur la branche, des insectes viendront dessus et l'arbre sera malade", explique Pierre-Paul Doppler, arboriculteur à Lutterbach (Haut-Rhin).

Une saison normale pour certains fruits et légumes

Pour les arboriculteurs comme pour les producteurs de fruits et de légumes, cette météo n'a rien d'alarmant. Sur les parcelles d'asperges de Sigolsheim (Haut-Rhin), le froid n'est pas un ennemi ; au contraire, il était attendu. Il va falloir patienter jusqu'au dégel pour pouvoir préparer les buttes et poser les plastiques. Mais les asperges, premier légume du printemps en Alsace, devraient arriver comme prévu en avril. Le froid ne perturbe pas non plus les fraises qui devraient apparaître en juin. Bref, une saison normale.

