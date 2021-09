Agriculture : la Sicile se met aux fruits exotiques !

Surnommée le grenier de l'Italie, la Sicile, réputée de tout temps pour ses vignes et ses agrumes, change aujourd'hui de visage. Réchauffement climatique oblige, depuis quelques années, l'île est passée à l'heure des tropiques. Il y a 10 ans encore, un agriculteur rencontré par France Télévisions n'avait que des citronniers sur la parcelle. Il a choisi de les remplacer un à un par des arbres à fruits exotiques.

S'adapter pour survivre

Bananes, papayes, mangues et aujourd'hui, des plantes de cacao. "L'an dernier, j'ai planté trois pieds. C'était un test pour voir s'ils passaient l'hiver et ils ont bien résisté", confie-t-il. En un siècle, la température moyenne en Sicile a augmenté de 1,5°C, avec cet été un record historique de chaleur, 48,8°C, et de gros orages de plus en plus fréquents ont été observés. Les agriculteurs sont donc obligés de s'adapter pour survivre. En cinq ans, le nombre de producteurs de fruits exotiques en Sicile a quadruplé.