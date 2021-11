Agriculture : la nouvelle PAC, un "accord en demi-teinte"

Le parlement européen a adopté une nouvelle PAC mardi 23 novembre à Strasbourg (Bas-Rhin). Après trois ans et demi de négociations, c'est "un accord en demi-teinte" qui a été trouvé selon la journaliste de France Télévisions Christine Boos, en duplex sur place pour le 23 heures de Franceinfo. "La nouvelle politique agricole commune se veut plus verte, elle prévoit effectivement de verser des primes aux agriculteurs qui utilisent des techniques plus écologiques ou qui vont contribuer au bien-être animal", déclare-t-elle.

Les écologistes dénoncent une PAC "déplorable sur le plan environnemental"

Il existe des nouveautés comme la gestion des "écorégimes" par les États directement. "Certains y voient d'ailleurs une forme de renationalisation de la politique agricole commune, avec des risques de disparités entre États. La France, par exemple, va valoriser un label haute qualité environnemental, qui n'a d'environnemental que le nom. Là où l'Autriche va plutôt favoriser l'agriculture biologique, ce qui va entraîner une distorsion de concurrence", explique la journaliste. Elle ajoute que "80% des aides seront toujours versés à seulement 20% des agriculteurs". "Pour toutes ces raisons, la gauche de ce parlement ainsi que les écologistes dénoncent une PAC déplorable sur le plan environnemental et en totale contradiction avec les objectifs climatiques du pacte vert européen qui ambitionnent zéro émission de gaz à effet de serre à l'horizon 2050", conclut Christine Boos.