Agriculture : l'Espagne devient le premier cultivateur de pistaches en Europe

En Espagne, les producteurs et les investisseurs se lancent dans la pistache. En dix ans, les plants de pistachiers sont passés de 3 000 à 60 000 hectares.

Dans la région de Tolède, en Espagne, des champs s'étalent. Un nouvel or vert y est cultivé : des pistachiers. Entre ses champs de vignes et d'oliviers, Isidro Diaz Del Campo en a planté 40 hectares, il y a six ans. En 2022, ils ont donné pour la première fois suffisamment de fruits pour qu'ils soient cueillis. Il a planté des pistachiers car ces arbres s'adaptent mieux au changement climatique, selon lui, en résistant à des hivers froids et à des étés chauds. Pour lui, la pistache est plus rentable que les olives ou les céréales.

Une production rentable après quelques années

L'Espagne est désormais le premier pays d'Europe à cultiver la pistache, devant la Grèce et l'Italie. Elle est passée de 3 000 hectares en 2012 à 60 000 hectares en 2022. Ce phénomène agricole intéresse les investisseurs. Julio Fuentes a ainsi investi 50 000 euros en achetant deux hectares où sont plantés près de 400 pieds de pistachiers. "Au bout de cinq ou six ans, la production commence à devenir rentable", explique-t-il. Une coopérative a été mise en place pour trier, nettoyer et sécher les pistaches.