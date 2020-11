Agriculture : des farines d’insectes pour nourrir certains animaux d’élevage

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Sur les étals des poissonniers, on peut désormais trouver des truites nourries aux insectes. Les consommateurs sont un peu perplexes, mais se disent prêts à essayer. Aujourd’hui, l’aquaculture utilise essentiellement des farines de poissons sauvages : 20% de la pêche mondiale y est consacrée. Les remplacer par des farines d’insectes permettrait de limiter la surpêche. "C’est une démarche pérenne. Si l’on ne fait pas ça, à terme, on ne vendra plus de poisson", explique Olivier Vandebeulque, chef de groupe Marée chez Auchan.

La France, pays précurseur

Ces farines d’insectes se présentent sous forme de poudre ou granulés. L’Union européenne autorise depuis trois ans leur utilisation pour nourrir certains animaux d’élevage, notamment les volailles et les poissons. Dans cette filière agricole en plein essor, la France fait office de précurseur. Dans la Somme, le plus grand élevage d’insectes du monde vient d’ouvrir ces portes. L’usine de 25 000 mètres carrés a demandé 60 millions d’euros d’investissement. Pas besoin d’eau ni de grands espaces pour élever les larves de mouches, elles se contentent de produits végétaux issues des fermes voisines. Elles sont ensuite broyées pour faire de la farine.

