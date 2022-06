Agriculture : des drones utilisés pour protéger les faons durant les récoltes

Dans le Bas-Rhin, des drones sont à la recherche de faons. Les animaux, inconscients du danger, sont souvent victimes des moissonneuses. "Cela m'est déjà arrivé. Et bien sûr, on est désolés quand ça nous arrive, mais vous voyez la hauteur de l'herbe. C'est assez dense, et généralement on ne les voit pas", témoigne Michel Toussaint, agriculteur dans le Bas-Rhin.

Des chasseurs sauvent les jeunes animaux

Il a fait appel à des chasseurs pour survoler son exploitation. "On a une quarantaine d'hectares de prairies, on peut retrouver à mon avis 20, 25 chevreuils", estime Romain Weinum, technicien à la Fédération des chasseurs du Bas-Rhin. Ils se sont formés à la pratique du drone. Une caméra thermique leur permet de repérer les animaux. Ce sauvetage n'est toutefois pas totalement désintéressé. "Notre intérêt, pour un chasseur, c'est d'avoir une belle population de chevreuils sur le territoire. Plus on sauve de jeunes, plus derrière on aura d'animaux présents", explique Samuel Balzer, administrateur de la Fédération des chasseurs du Bas-Rhin.