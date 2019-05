Agriculture biologique : vers un encadrement de la production sous serre ?

Les tomates sont belles, goûteuses, rouges, et à déguster toute l'année. Ces tomates biologiques cultivées sous serre et sans pesticides poussent tout au long de l'année. Mais cultiver des tomates en hiver est-il compatible avec la philosophie de l'agriculture biologique ? Plusieurs associations réclament l'interdiction de la production de fruits et légumes biologiques sous des serres chauffées hors saison.

Des associations réclament l'interdiction du chauffage hors saison

"On ne veut pas faire interdire en totalité le chauffage pour la production de légumes biologiques. Ce que l'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de fruits et légumes produits hors saison. On veut que cette pratique du chauffage soit encadrée pour respecter le cycle des saisons", estime Sophia Majnoni d'Intignano, déléguée générale de la fédération nationale d'agriculture biologique. Peu de serres biologiques sont chauffées en France mais la majorité d'entre elles utilisent des énergies fossiles. Une contradiction assumée par le secteur pour répondre à la demande croissante du marché.

