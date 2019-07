Agriculture biologique : les serres chauffées autorisées

Le comité national de l'agriculture biologique a autorisé l'utilisation du chauffage des serres, mais la commercialisation de ces fruits et légumes sera interdite entre le 21 décembre et le 30 avril. De son côté, le gouvernement prévoit d'imposer l'emploi des énergies renouvelables pour chauffer ces infrastructures d'ici 2025. Selon la FNSEA, produire en serres chauffées réduirait l'utilisation de produits comme le cuivre et augmenterait la production.

Résister à la concurrence européenne

C'est aussi un moyen de résister à la concurrence internationale : 78% des tomates bio sont importées aujourd'hui. "L'ensemble des autres pays européens vont continuer à avoir des serres chauffées toute l'année et en France on sera encore différencié avec des conditions de production plus dures", estime le vice-président de la FNSEA Étienne Gangneron. Cette réglementation concerne uniquement la France ; l'Union européenne devra revoir son règlement concernant les produits bio en 2021.

