Afrique : les chutes Victoria sont à sec

Le président de la Zambie, en Afrique, accuse le réchauffement climatique d'avoir asséché les chutes Victoria. Des célèbres chutes, il ne reste qu'un gros filet d'eau en raison d'une terrible sécheresse qui sévit depuis six mois. "C'est normal que chaque année on se retrouve à sec comme cela, mais cette année, ça a commencé dès le mois de juin. C'est l'une des plus longues sécheresses que nous ayons connues", explique un Zambien.

Les champs ne produisent plus rien

Les commerçants craignent de voir disparaître les millions de touristes qui affluent chaque année sur le site classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Plus grave encore, le réchauffement climatique à des conséquences dramatiques dans cette région située à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. Les rivières sont à sec, les champs ne produisent plus rien et 45 millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire.

