Afrique : le criquet pèlerin dévaste les cultures

Des essaims de millions de criquets s'abattent sur l'Afrique de l'Est. Ils ont d'abord dévasté la Somalie et l'Éthiopie, et ils s'attaquent désormais au Kenya. Les habitants en ont assez. D'autant plus qu'ils assistent, impuissants, à la destruction de leurs cultures. Esther Ndanu regrette : "Ils détruisent tout sur leur passage, surtout nos champs. Nous voulons que le gouvernement se dépêche d'envoyer des avions pour les asperger du produit qui les tue, avant qu'ils n'aient tout ravagé."

Un nombre qui va augmenter d'ici juin

Le criquet peut parcourir 150 kilomètres par jour. Il dévore quotidiennement l'équivalent de son propre poids. Il a déjà détruit 70 000 hectares en Somalie et en Éthiopie. Il menace maintenant l'Ouganda, le Sud Soudan, l'Erythrée, le Yémen et l'Égypte. Des pays parfois déjà en état d'insécurité alimentaire aigüe. Et ce n'est pas fini. Le nombre de criquets pourrait être multiplié par 500 d'ici le mois de juin. Seule une campagne transfrontalière pourrait en réduire le nombre.