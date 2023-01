Affaire du chlordécone : le non-lieu "n'est pas une remise en cause du préjudice subi" par les Antillais, réagit Christophe Béchu

"Ce n'est pas une remise en cause à la fois de la peine de ces populations et du préjudice qu'elles ont subi, il faut insister là-dessus", a réagi Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, vendredi 6 janvier sur franceinfo, à la suite du non-lieu prononcé par les juges d'instruction dans l'affaire du chlordécone, les faits étant prescrits. Ils évoquent néanmoins un "scandale sanitaire".

"Ce qui est terrible, c'est le signal qui donnerait le sentiment qu'il n'y a pas de sujet. Ce n'est pas ce que disent les juges et en tout cas, ce n'est pas ce que dit le ministre que je suis", a-t-il insisté. "Les juges, ils disent que d'un point de vue pénal, malgré le scandale, on ne peut pas avoir une poursuite nominative qui établit une responsabilité pénale spécifique si longtemps après les faits. Ce n'est pas une remise en cause de la réalité des faits, des conséquences de cet usage prolongé", a-t-il ajouté.

Le chlordécone, un pesticide, a été employé jusqu'en 1993 dans les bananeraies par dérogation en Martinique et en Guadeloupe, alors qu'il était interdit sur le reste du territoire français. Il était utilisé pour lutter contre le charançon, un parasite. Aujourd'hui, plus de 90% de la population adulte en Guadeloupe et Martinique est contaminée par ce produit, et les populations antillaises présentent un taux d'incidence du cancer de la prostate parmi les plus élevés au monde.

Le "scandale chlordécone" a mené à "des empoisonnements de populations", et "personne ne le conteste", a renchéri le ministre. "Nous allons faire appel de cette ordonnance" de non-lieu, a de son côté annoncé jeudi sur franceinfo Harry Durimel, maire écologiste de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et avocat historique des victimes du chlordécone.