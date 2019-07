Açores : des vignes cultivées dans la roche volcanique

Perdue au milieu de l'Atlantique dans l'archipel des Açores, l'île de Pico cultive depuis des siècles des vignes plantées sur des champs de lave. Depuis 2004, ces terres sont classées au patrimoine mondial de l'Unesco. Comme tous les vignerons de l'île, José Rosa fait pousser son raisin de manière ancestrale. "Pour planter, je dois trouver une fissure dans la roche pour atteindre un petit bout de terre", explique le producteur. Pour protéger ses cultures de la météo difficile de l'île, il a érigé des murets en pierre tout autour de ses plans. Pour survivre, ses vignes ne doivent jamais pousser en hauteur.

250 producteurs sur l'île

Avec l'arrivée de plus en plus de touristes sur l'île, le gouvernement veut développer son patrimoine viticole et aide financièrement les habitants à cultiver la vigne. Avec 250 producteurs, chaque année, Pico produit plus de 250 000 bouteilles : vin blanc, rouge et liqueur. L'île compte bien exporter sa production dans toute l'Europe très prochainement.

