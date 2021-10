Abeilles : une récolte annuelle de miel catastrophique

Y aura-t-il du miel français dans nos magasins dans les mois qui viennent ? La question est posée, car la récolte est catastrophique cette année, il y a eu 2 fois moins de miel produit qu'en 2020 en raison du gel au printemps, et de la météo maussade une bonne partie de l'été

En temps normal, Stéphan Bouet, apiculteur à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée), récolte 2,5 tonnes de miel, mais cette année sa production ne dépasse pas les 800 kilos. Les apiculteurs français disent qu'ils n'ont jamais vu ça. "C'était une année très compliquée liée à la mortalité des abeilles à la sortie de l'hiver. Le printemps a été trop pluvieux et le début de l'été était trop froid", explique Stéphan Bouet.

"Les abeilles ne peuvent plus se nourrir convenablement"

L'apiculteur continue de vendre des pots de miel mais il écoule surtout le stock de l'année 2020. D'ici quelques mois, il n'aura plus rien. Dans toute la France, la récolte de miel a été désastreuse avec deux fois moins de productions qu'en 2020. "Quand je vois les champs à côté de chez moi, il y a du maïs, du tournesol et des céréales, les abeilles ne peuvent plus se nourrir convenablement", raconte Yves Pidou du groupement de défense sanitaire apicole.