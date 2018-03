La Poste va embaucher plus de 3 000 facteurs cette année

La baisse du volume de courrier ne dissuade pas le groupe de recruter, notamment pour faire face à la hausse du nombre de colis et assurer de nouveaux services, comme la visite de personnes âgées à domicile.

La Poste va embaucher plus de 3 000 facteurs en CDI d'ici la fin de l'année, annonce aux Echos Philippe Dorge, directeur général adjoint chargé de la branche service courrier et colis, vendredi 30 mars. Cela représente plus de la moitié des 5 500 recrutements prévus par le groupe pour l'année 2018.

En 2017, l'entreprise avait déjà recruté 4 700 facteurs, malgré le recul du volume de courrier distribué (- 6% en moyenne chaque année, selon Les Echos). Mais il en faut visiblement plus pour inquiéter La Poste. "Le contenu de la tournée se transforme, et s'enrichit de nouveaux gestes professionnels. Il y a certes moins de courrier, mais de plus en plus de colis : le nombre de Colissimo acheminés par La Poste a augmenté de 8% l'an dernier, du fait notamment de l'essor du commerce en ligne. Par ailleurs, nous développons toute une série de prestations de services, qui sont assurés par les facteurs", explique Philippe Dorge au quotidien économique.

Parmi ces activités, on trouve notamment le service "Veillez sur mes parents", qui propose une visite régulière à des personnes âgées pour prolonger leur maintien à domicile, ou encore des livraison de repas. Ces différentes activités devraient générer 120 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, indiquent Les Echos.