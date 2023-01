Emploi : à Tourcoing, une entreprise mise sur les seniors

En France, un senior sur trois travaille au-delà de 60 ans. Mais, avec la réforme des retraites, ils vont devoir être plus nombreux. Dans le Nord, une entreprise embauche des seniors.

À 59 ans, un ouvrier plieur a été embauché il y a deux ans dans une entreprise de logistique dans laquelle il fait partie des seniors. "On a de l’expérience, on a des capacités de travail. Nous sommes des exemples pour les jeunes", explique Mohamed Naimi, ouvrier plieur. L’entreprise fait travailler ensemble les jeunes et les anciens. Les aînés se sentent utiles et transmettent leur savoir-faire avant la retraite.

Le patron veut redonner confiance aux seniors

"On a un bon esprit d’équipe, ça c’est important. (…) Quand on travaille avec des jeunes, on n’a pas l’impression de vieillir", confie Guy Fremaux, mécanicien de 60 ans. "On sait qu’il va nous apprendre plein de choses et qu’il sait ce qu’il fait. Donc on n’a pas d’inquiétude", ajoute Anaïs Vanachte, mécanicienne de 28 ans. Dans cette entreprise, 21% des salariés ont plus de 55 ans. Francis Ciuch, président de l’entreprise Ciuch, souhaite ainsi redonner confiance aux seniors et est satisfait de ses recrues.