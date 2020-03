VIDEO. Coronavirus : Muriel Pénicaud assure que "100% du chomage partiel" sera pris en charge

"Jusqu'ici l'Etat ne remboursait qu'à hauteur du smic. Là, on remboursera tous les montants", a déclaré la ministre du Travail Muriel Pénicaud, vendredi 13 mars sur franceinfo. "100% du chômage partiel" sera pris en charge sur le budget du ministère du Travail.

>> Suivez notre direct sur le coronavirus

Selon elle, "l'ensemble des mesures" annoncées par Emmanuel Macron pour tenter de freiner la propagation du coronavirus et limiter son impact économique dans le pays coûtera "des dizaines de milliards d'euros", précise la ministre du Travail. "Mais le coût pour les salariés s'ils vont au chômage et le coût pour les entreprises si elles ne peuvent pas repartir derrière est bien pire, donc il faut absolument faire cette dépense", a estimé Muriel Pénicaud.

"Sauvegarder l'emploi"

"Comme l'a dit le président de la République, quel que soit le coût, nous ferons face. C'est plus important que tout de sauvegarder l'emploi", assure la ministre du Travail.

"J'ai un indicateur à jeudi soir : on avait eu 5 117 demandes d'entreprises [pour du chômage partiel] qui couvraient 80 000 salariés pour un coût de 242 millions d'euros. Mais ça va aller bien au-delà, bien évidemment", a estimé la ministre du Travail. "Le plus important, pour les salariés, c'est d'être protégé du licenciement, continue Muriel Pénicaud, et pour les entreprises, c'est de garder les compétences pour reprendre l'activité après".