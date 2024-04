Négociations sur l'emploi des seniors : encore des points de blocage avant une réunion décisive entre syndicats et patronat

C'est la séance de la dernière chance pour les partenaires sociaux, qui se retrouvent lundi 8 avril dans la matinée au siège du Medef pour essayer de trouver un accord sur ce "pacte de la vie au travail". Ce texte concerne notamment l'emploi des seniors et doit, en théorie, déboucher sur de nouvelles règles d'assurance-chômage. Mais la dernière version du projet, soumis par le patronat aux syndicats, est encore loin de faire l'unanimité.

Les partenaires sociaux tiennent à conclure un accord, et il s'agit de sujets importants, qui ont vocation à être inscrits dans la loi. Le texte sur la table obligera toutes les entreprises de plus de 300 salariés à négocier sur le maintien en emploi des seniors, mais il y a encore des points de blocage. Le patronat rechigne à financer seul un temps partiel spécifique aux salariés en fin de carrière, et surtout les syndicats s'opposent toujours à l'idée d'un CDI senior, poussé par le patronat.

Le patronat sommé d'améliorer sa copie

Ce dernier doit améliorer sa copie, selon le négociateur de la CFE-CGC Jean-François Foucard. "Il n'y a aucune compensation, aucun avantage aujourd'hui individuel ou collectif pour les salariés", déplore-t-il. Si concession il y a, le patronat ne lâchera qu'en toute fin de séance : "C'est toujours leur stratégie", déplore un négociateur côté syndicats.

Mais il va falloir aller les chercher ces concessions pour améliorer les conditions de travail et l'embauche des seniors, alors que le gouvernement veut une nouvelle réforme de l'assurance-chômage avec des règles plus dures pour les demandeurs d'emploi, notamment les plus âgés.