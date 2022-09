Info franceinfo Chômage : Pôle emploi va officialiser son projet de "vivier" de demandeurs d'emploi pour les secteurs en tension

La direction de Pôle emploi va officialiser en interne son projet de créer "un vivier" de chômeurs immédiatement employables dans les secteurs les plus en tensions, selon les informations de franceinfo. Le plan doit être présenté, jeudi 15 septembre, aux représentants du personnel, à l'occasion d'un Comité social et economique (CSE) central.

Jusqu'ici, Pôle emploi évoquait un simple document de travail. Une note envoyée cet été aux directions régionales. Elle demandait à chaque agence de constituer un portefeuille de 150 à 200 demandeurs d'emplois, rapidement employables dans 3 secteurs particulièrement en tension : hôtellerie restauration, transport, sanitaire et social. Objectif : renforcer la satisfaction des employeurs qui peinent à recruter. Pour une mise en oeuvre opérationnelle fin septembre.

Agacés de ne pas en avoir été informé, les représentants du personnel de Pôle emploi ont obtenu que le sujet figure à l'ordre du jour Comité social et économique central. Dans le document qui leur a été envoyé, et que franceinfo a pu consulter, la direction revient sur les "travaux en cours", et précise qu'une campagne de communication nationale sera lancée le 7 octobre pour accompagner le projet, en radio et dans la presse quotidienne régionale. Preuve que les travaux sont déjà bien avancés.