Assurance chômage : comment sont indemnisés nos voisins européens ?

L'herbe est-elle vraiment plus verte ailleurs ? Alors que le Premier ministre Édouard ministre a dévoilé sa réforme de l'assurance chômage mardi 18 juin, Franceinfo s'est intéressé au dispositif mis en place dans quatre pays européens. En France, il faudra travailler désormais six mois pour bénéficier de ces indemnisations. Outre-Rhin, la période d'activité pour être éligible est d'un an minimum. Même chose au Danemark. Tandis qu'en Angleterre, il faut avoir cotisé au moins deux ans.

Radiation pour un retard à un rendez-vous

En France, un chômeur doit régulariser sa situation tous les mois en cherchant activement un emploi. En Allemagne, il doit accepter toutes les propositions de son conseiller Pôle emploi, peu importe le secteur d'activité, sans quoi il sera radié. Au Danemark, la personne en recherche d'emploi doit postuler au moins deux fois par mois à des offres et doit accepter obligatoirement un travail situé à moins de quatre heures de chez lui.

Enfin, un célibataire qui touchait 2 000 € par mois touchera 1 150 € pendant deux ans en France. En Allemagne, il aurait droit à 1 200 €, mais seulement durant un an. Au Danemark ce montant s'élèverait à 1 800 € pendant deux ans. Mais en Angleterre, un chômeur peut prétendre à seulement 400 € par mois durant six mois.