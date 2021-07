Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A recule de 1,3% au deuxième trimestre et de 14,8% sur un an

En ajoutant les demandeurs d'emploi de catégories B et C (qui exercent une activité réduite de courte ou longue durée), le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 5 984 000.

Une nette diminution. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A inscrits à Pôle emploi en France (hors Mayotte) a baissé de 1,3 % lors du deuxième trimestre de l'année pour s'établir à 3 750 100, selon les chiffres communiqués mardi 27 juillet par la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du ministère du Travail. Sur un an, ce chiffre est en baisse de 14,8%.

Au deuxième trimestre, la baisse en catégorie A est plus forte chez les jeunes (-2,1% chez les moins de 25 ans) que chez les seniors (-0,3%). Les catégories B et C enregistrent une progression du nombre d'inscrits d'environ 22 000 soit +1%, sur le trimestre.

Sur le front du chômage longue durée, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits depuis un an ou plus diminue de 1% en catégorie A, B, C. Les demandeurs d'emploi de longue durée représentent désormais 50,6% des inscrits, le seuil des 50% ayant été franchi en janvier.