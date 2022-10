Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A reste stable au troisième trimestre

Des chiffres stables. Au troisième trimestre 2022, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A s'élève à 3 164 200 personnes en France (hors Mayotte), selon les données publiées mercredi 26 octobre par la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares). Un chiffre en baisse de 1 700 par rapport au deuxième trimestre. Sur un an, la baisse est de 10,9%.

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits dans les catégories A, B et C s'établissait à 5 435 100 personnes, soit une baisse de 1 000 personnes sur le trimestre. Par ailleurs ce chiffre est en recul de 7,1% sur un an. Au deuxième trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A inscrits à Pôle emploi avait légèrement reculé de 0,8%, après une baisse de 5% au premier trimestre 2022.