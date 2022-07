Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A diminue légèrement (-0,8%) au deuxième trimestre 2022, après un an de forte baisse

Légère baisse. En France (y compris les départements d'outre-mer, hors Mayotte), le nombre de demandeurs d'emploi s'élève à 3 165 900 pour la catégorie A, au deuxième trimestre 2022, selon les données de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du ministère du Travail, publiées mercredi 27 juillet. Il diminue de 0,8% sur le trimestre (-15,1% sur un an). Pour les catégories A, B, C, ce nombre s'établit à 5 436 100. Il diminue de 1,7% sur ce trimestre et de 8,9% sur un an.

Au premier trimestre de l'année, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A inscrits à Pôle emploi en France (hors Mayotte) avait reculé de 5%. Lors des deux derniers trimestres 2021, la baisse avait été respectivement de 5,4% et 4,7%.