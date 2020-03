Assurance chômage : "La réforme est bonne mais on est dans un contexte nouveau", assure Muriel Pénicaud

"La réforme est bonne, mais on est dans un contexte nouveau", a déclaré Muriel Pénicaud, vendredi 13 mars sur franceinfo, à propos de la réforme de l'indemnisation du chômage, qui doit entrer en vigueur le 1er avril. "On va prendre les mesures qu'il faut", assure la ministre du Travail.

"Une situation nouvelle"

"La réforme est vraiment très bonne et on n'a pas vu de failles", assure la ministre qui reconnaît que l'"on est dans un contexte nouveau qui était imprévisible, il y a trois mois ou six mois". Pour Muriel Penicaud, "il faut regarder la situation de façon pragmatique et prendre les mesures qui nous paraîtront les meilleures".

"On a une situation nouvelle et on regarde très précisément ce qui se passe sur le terrain et on va prendre les mesures qu'il faut", a-t-elle ajouté précisant qu'"on aura la réponse dans les tous prochains jours".