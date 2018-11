VIDEO. \"Mon handicap, je le laisse au vestiaire\" : Aveugle, Laurence est devenue championne de Vovinam Viet Vo Dao, un art martial vietnamien

Détermination. Pugnacité. Pléthore de mots pourraient décrire cette femme à la force sans borne. Mais avec ses mots à elle, Laurence Dubois, aveugle, résume tout : "Je suis libre. Je n’ai pas mes yeux, mais dans ma tête, je les ai."

La cinquantenaire a perdu la vue à 33 ans. Née avec une cataracte, elle est d’abord victime d’un décollement de la rétine à 17 ans. Pour elle, c’est très clair "pas besoin de la vue pour vivre." "J’ai un sens en moins, c’est tout."

Aujourd'hui, à 53 ans, Laurence Dubois est championne de Vovinam Viet Vo Dao, un art martial vietnamien. Ce titre fait d’elle la seule non-voyante en France à pratiquer ce sport. Laurence a d’ailleurs remporté plusieurs médailles d’or. Trois exactement. "Les compétitions, je les fais parce que ça me permet de voir ma valeur par rapport aux valides", explique-t-elle.

"Je ne lâcherai pas l’affaire"

Laurence ne le cache pas : au début, il y a la colère. L’injustice aussi. "Tu es en colère, pas après les gens, mais 'pourquoi moi ?'"

Mais pour la championne de Vovinam Viet Vo Dao hors de question de se résigner. Loin de là. Baisser les bras n’était pas une option. Depuis toute petite, Laurence est en effet passionnée de sport malgré ses difficultés à le pratiquer. "Il faut te lancer des challenges, sinon t’es mort, t’es mort", lance-t-elle.

Aujourd’hui, Laurence Dubois a pour espoir d’avoir "sa ceinture noire" avant de "passer son DAF" (diplôme d’assistante fédérale). Elle pourra ainsi aider sa professeure à enseigner le Vovinam Viet Vo Dao aux enfants et aux adultes."Tant que mon corps, ma santé me permet, de toute façon, je ne lâcherai pas l’affaire", affirme-t-elle. Un documentaire consacré à Laurence Dubois, "L'œil du tigre", sortira en salle le 19 décembre. Sur une période d’un an et demi le réalisateur Raphaël Pfeiffer a filmé le quotidien de cette femme attachante et hors norme.