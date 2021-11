L'acteur, réalisateur et producteur, atteint de sclérose en plaques, était l'invité de l'émission de France 2 "On est en direct", samedi soir. Il a débattu avec Sophie Cluzel, la secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées.

"La colère est là parce que je la vis au quotidien, parce qu'elle m'emmerde." Invité, samedi 6 novembre, sur le plateau de l'émission de France 2 "On est en direct", Dominique Farrugia a exprimé sa lassitude sur les difficultés rencontrées au quotidien par les personnes en situation de handicap. Venu présenter son livre Elle ne m'a jamais quitté (Robert Laffont), dans lequel il traite du handicap qu'il vit au quotidien, l'acteur-réalisateur, atteint de sclérose en plaques, a débattu avec la secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées, Sophie Cluzel.

Elle a notamment reconnu un retard concernant l'accessibilité aux personnes handicapées en France. Mais Dominique Farrugia a poursuivi : "Ouvrons le débat sur les handicapés. Il n'est pas suffisamment ouvert, vous le savez comme moi. Combien sont au chômage, combien ne peuvent pas travailler, prendre le métro ?" "Nous avons le taux de chômage qui baisse enfin pour les personnes handicapées. Je ne nie pas que nous avons des problèmes mais on est dans une dynamique", lui a rétorqué Sophie Cluzel.

La campagne de sensibilisation au handicap dans le viseur

Lorsque la nouvelle campagne de sensibilisation du gouvernement sur le handicap a été évoquée, il n'a pu cacher sa colère. "(Elle) est là parce que je la vis au quotidien, parce qu'elle m'emmerde, parce que ça m'emmerde, la vie que je peux avoir si je n'ai pas quelqu'un qui m'aide pour descendre un trottoir parce que le trottoir est trop haut, si je ne peux pas rentrer dans un ascenseur parce qu'il est trop petit", a-t-il lâché.

Il a ensuite énuméré les obstacles qui gênent sa vie au quotidien : "Je ne peux pas rentrer dans un ascenseur parce que l'ascenseur est trop petit, parce que vous me dites que tous les bus sont accessibles, non, tous les bus ne sont pas accessibles, parce que les gens ne veulent même pas se pousser (...) Allons plus loin." Il avait déjà dénigré cette campagne il y a quelques semaines sur RTL. "Qu'on arrête la charité et qu'on nous donne l'équité", avait-il assuré.