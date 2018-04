Témoignage : "Je suis autiste et je travaille"

Scanner les commandes, saisir les factures, c'est la mission de Benoit Maccou. L'an dernier, ce jeune autiste de 21 ans a intégré une entreprise qui gère le transport d'électricité. En stage trois jours par semaine, il poursuit en parallèle des études par correspondance. "Il y a moins de pression qu'à l'école", confie le jeune homme. Il dit préférer le monde du travail parce qu'on lui fait "confiance" et il se sent "très utile".

Rencontré il y a 8 ans

Nous avions rencontré Benoit pour la première fois le 2 avril 2010. Collégien en quatrième, il était le seul autiste de sa classe. Les émotions, les règles de vie en société, il avait encore du mal à les comprendre. Alors, il apprenait à faire la conversation, à employer les bonnes formules de politesse grâce à des ateliers avec ses camarades. Huit ans plus tard, il a décroché un bac pro en comptabilité et découvre les relations propres au monde de l'entreprise. Désormais, il prend les transports seul et ses parents envisagent de lui trouver une colocation.

