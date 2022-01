"Monty" : un chien qui a les yeux partout

On a tendance à dire que le chien est le meilleur ami de l’homme. Et ce n’est pas Dominique Dumond qui dira le contraire. D'ailleurs, c'est pour rendre hommage à son chien-guide prénommé Monty, qui l’accompagne dans son quotidien depuis début 2018, qu’il publie un roman éponyme, aux éditions Le Passeur. Dans cet ouvrage, il raconte l’histoire d’Hervé, un homme qui perd la vue et retrouve le chemin du bonheur grâce à un chien qui s’appelle Monty.

Faire disparaître le handicap en créant du lien social

Très vite, une grande complicité s’est installée entre l’auteur qui souffrait de déficience visuelle : "Tous les copains qui ont des chiens-guides m’ont dit : ‘Tu sais, le premier c’est différent’". Et différent, ça l’a été : les gens l’arrêtent dans la rue, le questionnant sur son animal : "Les gens voient un chien extraordinaire qui fait des choses extraordinaires, on ne vous parle plus de votre handicap", se réjouit Dominique Dumont. Rien de surprenant car Monty n’est pas n’importe quel chien : c’est le 1000e à avoir été formé à l’école de Chiens Guides de Paris.