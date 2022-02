"Ma voix compte " : Cédric veut faire entendre la voix des personnes en situation de handicap

Emploi, éducation, accessibilité, mobilité : "Tout a à voir avec le handicap", estime Cédric Saunier, 38 ans, habitant de Marseille. Malvoyant, il a la photographie pour passion. Cédric s'est aussi investi dans la vie associative, dans le domaine du handicap. "Le handicap, quand les personnes valides en parlent, il y a souvent beaucoup de fausses bonnes idées. Au niveau des budgets, au niveau des contraintes, il y a toujours quelque chose qui passe avant", déplore-t-il.

Instaurer un quota d'élus en situation de handicap

Cédric accuse la droite de confondre grand âge et handicap, et la gauche, "avec ses belles idées moralisatrices", de ne pas proposer beaucoup de mesures concrètes. Alors qu'un seul député est en situation de handicap, il se dit en faveur de quotas d'élus. "J'aimerais bien voir le nombre de femmes en politique sans la loi sur la parité", assure-t-il. Il constate par ailleurs "un concours d'idées sur l'immigration" qui masque les autres thèmes, dont celui du handicap et confie se sentir proche du nouveau parti d'Édouard Philippe, Horizons.