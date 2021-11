Emploi : encore beaucoup de travailleurs en situation de handicap au chômage

Depuis quelques années, les personnes en situation de handicap ont pu trouver du travail. Toutefois, la situation reste encore à parfaire. De nombreuses personnes handicapées continuent d'être au chômage. La journaliste Cécile de la Guérivière, présente mardi 16 novembre sur le plateau du 12/13 de France 3, fait le point sur la question. "Elles sont 483 000 personnes handicapées à rechercher un emploi actuellement. Ils représentent 7,8% des demandeurs d'emploi. Plus de la moitié a plus de 50 ans et 60% sont des chômeurs de longue durée", détaille la journaliste.



Que dit la loi ?

Depuis 2005, la loi impose à tous les employeurs des mesures pour faciliter la tâche aux personnes handicapées afin d'accéder à l'emploi. "Les entreprises de plus de 20 salariés ont même un objectif chiffré. Elles doivent compter plus de 6% de leur personnel handicapé dans leur masse salariale", ajoute Cécile de la Guérivière. Mais tout ne semble pas si évident. "On imagine bien que pour les chantiers, ce n'est pas aussi évident. Pour certains employeurs, c'est un choix, ils préfèrent payer plutôt que d'embaucher un travailleur en situation de handicap", poursuit-elle. Une contribution qui "peut aller de 4 000 à 6 000 euros par an, par salarié manquant." Le problème vient également de l'accessibilité aux locaux, selon la journaliste. "23% des entreprises sont équipées pour accueillir des travailleurs handicapés. Pourtant, depuis 2007, toutes les entreprises doivent aménager leurs locaux", conclut-elle.