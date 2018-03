Il s'appelle Vincent. Il est le héros d'un film, mais il n'est pas tout seul. "Vincent c'est moi, et 'moi', c'est mon père", raconte le jeune homme lorsqu'on l'interroge sur le titre du documentaire. Vincent et moi, c'est l'histoire d'une relation unique entre un père et son fils. Il y a trois ans, le père, lui-même réalisateur de films documentaires, a décidé de raconter le passage à la vie d'adulte de Vincent.

Le père de Vincent est "rentré dans le film"

Le père de Vincent a donc demandé à un ami de tenir la caméra pour les filmer aussi tous les deux. "Je m'étais demandé : 'comment à la fois rester un documentariste pur et dur et à la fois dire ce que j'ai envie de dire ?' Je n'avais qu'une seule solution, c'était de rentrer dans le film", dit Édouard Cuel, le père de Vincent. Le film montre aussi les moments difficiles, comme lorsqu'un lycée professionnel refuse d'accepter Vincent à cause de son handicap.

