Dans la Loire, les personnes à mobilité réduite peuvent louer des voitures aménagées

Se déplacer est une mission très compliquée quand on est dans une situation de handicap. Dans la Loire, l’association autonome l’a bien compris et propose de la location de véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite. Une solution pour les déplacements des usagers handicapées dont ses deux cofondateurs ont eu l’idée, après avoir travaillé dans une société d’autopartage, dotée d’un seul véhicule adapté.

"Ce véhicule n’était pas exclusivement réservé aux personnes qui en avaient réellement besoin, il était surtout réservé par des personnes valides. Ils s’en servaient comme utilitaire et ça me fendait le cœur de devoir répondre aux usagers handicapés que le seul véhicule disponible était déjà loué", raconte Marline Navarro, la fondatrice et présidente de l'association Autonome.

Vivre et bouger malgré le handicap

Une véritable bouffée d’oxygène et de liberté pour Martine, en fauteuil roulant depuis 27 ans. Cet été, cette sexagénaire a multiplié les escapades. Des moments d’évasion beaucoup plus faciles à organiser pour son accompagnatrice Yamina. "Avant, je l’emmenais dans ma voiture, c’était plus compliqué. Là, j’ai juste à la mettre dans la voiture, sans la bouger, sans faire de transfert donc sans risque de chutes et sans douleur au dos". Pour l’instant, trois véhicules adaptés sont proposés à la location. Il faut compter entre 58 et 92 euros la journée. L'association espère bientôt élargir son parc locatif et séduire d’éventuels financeurs pour réduire le coût de location.

De plus en plus d’entrepreneurs développent des solutions pour faciliter le déplacement des personnes handicapés. Ainsi la startup Wheeliz a créé en 2015 une application, qui met en relation les personnes en fauteuil roulant et les propriétaires de véhicules adaptés. Plus de 1500 voitures sont disponibles à la location. Le site compte plus de 10 000 utilisateurs.