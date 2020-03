"Cela ne peut que faire avancer les choses" : le Café joyeux, avec ses employés handicapés mentaux, a ouvert ses portes sur les Champs-Élysées

Ce café-restaurant emploie des personnes trisomiques, ou atteintes d'autres troubles cognitifs. Il s'agit du 5e établissement de cette chaîne en France.

Voilà un café-restaurant où les salariés, comme les clients, ont le sourire. Au total, dans ce tout nouveau Café joyeux installé sur les Champs-Élysées à Paris, il y a 19 "équipiers joyeux" : les employés trisomiques, autistes ou atteints d’autres troubles cognitifs. Ils sont accompagnés par cinq formateurs, comme Laetitia : "On est quand même face à des personnes avec un handicap mental, donc forcément, c'est une autre façon de travailler. Il faut prendre ça en considération et en même temps c'est un emploi banal. C'est leur donner une situation normale, alors qu'ils sont dans une situation 'anormale', donc c'est forcément délicat."

Inaugurée lundi par le chef de l'État, cette 5e enseigne de la chaîne a ouvert ses portes au public mardi 10 mars. Ce café éphémère restera ouvert au moins six mois, les locaux ayant été prêtés pour cette période par le groupe d'assurance Groupama. Cette chaîne vise à faire changer le regard porté sur le handicap et favoriser l'insertion de personnes en situation de handicap dans le travail ordinaire.

"L'occasion de brasser les personnes"

Ici, on ne dit pas "oui chef" et les ordres sont donnés avec empathie. On remercie également le client quand il laisse un pourboire, grâce à une petite cloche : "Comme ça tout le café peut remercier le convive. C'est sympa non ?", décrit Laetitia.

L'intérieur du Café joyeux, sur les Champs-Élysées, à Paris. (VALENTIN DUNATE / RADIO FRANCE)

Forcément, pour cette ouverture, les "équipiers joyeux" atteints de handicap mental sont fiers de travailler sur les Champs-Élysées. "Je m'appelle Aurélien et j'ai 18 ans. Avant que ça ouvre, on a eu des formations", raconte l'un des employés, qui décrit une bonne ambiance de travail.

Moi j'aime bien le service, les gens !Aurélien, l'un des employésà franceinfo

De leurs côtés, les clients sentent bien que l'atmosphère est particulière ici et approuvent l'initiative : "C'est parfait, surtout sur les Champs-Élysées. C'est l'une des avenues les plus vues au monde. Donc, que sur l'une des avenues les plus vues au monde, des personnes handicapées soient vues, c'est parfait, ça ne peut que faire avancer les choses dans le bon sens."

"J'ai un fils trisomique, raconte cet autre consommateur. Je trouve que c'est une superbe initiative. C'est l'occasion de brasser les personnes dites 'ordinaires' avec des personnes qu'on pourrait qualifier 'd'extraordinaires'." D'autres Cafés joyeux doivent voir le jour dans les mois qui viennent à Toulouse, Lyon, Tours ou Marseille.