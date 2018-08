Autisme : Une maison d'accueil ouvre ses portes

Pour la première fois en France, à Lunel (Hérault), une maison a été créée par et pour des personnes autistes. Rachel Couillet, la créatrice de cette Maison des possibles est elle-même autiste. Pour les parents des enfants, cette particularité est une évidence. "Ça viabilise le projet, c'est un vrai appui parce qu'on voit l'autisme de l'intérieur", témoigne une mère. Rachel et son équipe souhaitent accueillir chaque personne atteinte d'autisme quel qu'en soit le degré et créer un lieu où la différence n'existe pas.

700 000 personnes autistes en France

"Nous, l'idée c'est de ne pas faire de différence de niveau et de vraiment proposer quelque chose de global pour les enfants et les adultes que ce soit sur des ateliers éducatifs ou de l'insertion professionnelle des adultes", explique Rachel Couillet. 20 familles pourront bénéficier dès la rentrée d'une prise en charge totale et quotidienne par des professionnels. Un soulagement et un espoir pour de nombreuses familles. 700 000 personnes sont autistes en France et parmi elles, la moitié a connu la déscolarisation ou l'impossibilité de trouver un emploi.

