Un coach sportif en entreprise pour échauffer ses salariés et réduire les accidents du travail

Deux fois par semaine, Pierre Ponchaux, ancien fusilier marin reconverti en coach sportif, intervient dans cette entreprise de Coudekerque-Branche. Cette société est spécialisée dans la location de matériel pour le BTP et l’évènementiel, pour les professionnels et les particuliers. Il propose aux salariés volontaires des séances d’éveil musculaire avant de démarrer leur journée de travail.

Un salarié en forme, c’est un salarié plus efficace ! Partant de ce constat, cette entreprise de location de matériel dans le Nord a décidé de proposer à ses employés de réveiller leur corps avant l’effort. Deux fois par semaine, un coach sportif est présent dans l’enceinte de l’entreprise pour une séance d’éveil musculaire avant de prendre leur service. Un échauffement qui a un but : réduire au maximum les blessures et accidents, pour les salariés, comme pour l’entreprise qui prévient ainsi les dysfonctionnements qui peuvent lui coûter cher en cas d’absence.

Coaching sur mesure

Rien n’est obligatoire, les salariés qui participent aux séances sont tous volontaires. Et pour eux, les bienfaits sont visibles : "Ça nous permet de nous préparer à la journée, qui peut être plus ou moins rude selon les jours, que ce soit physiquement et même mentalement. Surtout quand on doit lever des grosses charges, on a des postures à adopter, et c’est ce qu’on nous apprend ici : s’échauffer pour être en de bonnes conditions toute la journée, tout simplement", explique Nicolas, le responsable du site.

Des exercices simples adaptés aux spécificités de chaque poste. "Pour le salarié, l’utilité, c’est aussi de gagner en mobilité, pour ensuite, évoluer en toute sécurité. On va répéter de manière constante une mécanique de mouvement, pour les retranscrire de manière inconsciente dans l’aspect travail", explique le coach Pierre Ponchaux, qui intervient dans plusieurs entreprises dans la région. Des séances qui durent en moyenne une dizaine de minutes seulement mais qui permettent à ces salariés d’entamer la journée, du bon pied.