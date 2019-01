Santé : les troubles musculo-squelettiques, mal du XXIe siècle

Les troubles musculo-squelettiques seraient-ils le fléau du XXIe siècle ? Près de 9 maladies professionnelles sur 10 y sont dues. En cause, les gestes répétitifs et des positions qui finissent par toucher les articulations, les tendons, les muscles et les vertèbres.